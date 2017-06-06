الكويت تدعو قطر إلى اتاحة الفرصة لاحتواء التوترات

الكويت - (د ب ا):

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين، بالشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر عن تمنيه على الشيخ تميم بن حمد ال ثاني العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على اتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات" الاخوية بين الاشقاء".

وأكد أمير الكويت العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

يأتي ذلك عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات واليمن ومصر قطع العلاقات مع قطر متهما اياها بدعم "الإرهاب" والتدخل في شؤون هذه الدول.

من جانبها ،أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ، عن اسفها واستغرابها ازاء قطع العلاقات مع الدوحة ، وشددت على أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".



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