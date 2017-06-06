برلمانية: حكم أحقية ذوي الإعاقة في سيارة معفاة من الجمارك «تاريخي»

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أعربت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن اعتزازها بحكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية ذوي الإعاقة في استيراد سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، واصفة الحكم بأنه "تاريخي"، وسيكتب من نور في تاريخ حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وأكدت النائبة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الحكم يعكس ما نص عليه دستور مصر 2014 من حقوق لأبناء هذه الشريحة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على إعفاء من الجمارك في حال استيراد أحدهم سيارة هو حق أصيل لهم وغير قابل للمساوة أو الاجتزاء.

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وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود شعبان، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول طعن أحد المعاقين ضد وزير الصحة والقومسيون الطبي وبإلغاء قرار القومسيون الطبى العام فيما تضمنه من رفض منح أحد المعاقين سيارة طبية مجهزة طبياً معفاة من الضرائب.