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بالفيديو| أحمد كريمة: برنامج «رامز تحت الأرض» ليس حرامًا

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بالفيديو| أحمد كريمة: برنامج «رامز تحت الأرض» ليس حرامًا بالفيديو| أحمد كريمة: برنامج «رامز تحت الأرض» ليس حرامًا

التحرير

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن برنامج «رامز تحت الأرض»، الذي يقدمه الفنان «رامز جلال»، يهدف لإدخال البسمة على الناس طالما دون مبالغة.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية خلال لقائه اليوم الاثنين ببرنامج «منهج حياة» تقديم الإعلامي محمد محفوظ المذاع على فضائية «العاصمة»، أن المبالغة التي تؤدي إلى مرض أو وفاة ضيف البرنامج هذا أمر محرم.. والبرنامج ليس حرامًا ولكن مكروه»، مضيفًا: «أنا بشفق على الضيوف اللي بيظهروا في البرنامج، وأنصح رامز بترشيد الأداء لأن ترويع الآمنين والسخرية منهم حرام».

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التحرير

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