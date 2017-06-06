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إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي

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إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي

التحرير

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رد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلي السابق ولاعب تيجانين الصيني الحالي، على ادعاءات الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم القلعة الحمراء الهارب في الفترة الأخيرة.

وكتب إيفونا على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»: « بلد جميلة، الشعب المصري لطيف بطريقة مدهشة، انضممت وقضيت سنة فى النادي الأهلي».

وتابع: الجميع فى النادي كانوا مهنيين جدًا من اللاعبين للإدارة، الكل عاملني باحترام وحب، قضيت تجربة عظيمة في مصر والأهلي وخاصة جمهور الأهلي، لا تصدقوا أي كلام سلبي يُقال عن مصر أو النادى الأهلي.

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وكان سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي «الهارب» قد أصدر بيانًا أمس الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيه عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وذكر خلاله أنه أجبر على تنفيذ أوامر الجهاز الفني، بالسجود كلما أحرز هدفًا وادعى أن عائلته المسيحية لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في مصر.

إيفونا

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التحرير

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