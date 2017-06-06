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الجيش الليبي التابع لمجلس النواب: السيطرة على مقر كتيبة واسلحتها قرب الجفرة

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مصراوي Masrawy

الجيش الليبي التابع لمجلس النواب: السيطرة على مقر كتيبة واسلحتها قرب الجفرة

11:44 م الإثنين 05 يونيو 2017

الجيش الليبي التابع لمجلس النواب: السيطرة على مقر كتيبة واسلحتها قرب الجفرة

العقيد احمد المسماري

الجفرة - (د ب ا):

أكد العقيد احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، المعين من جانب مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش الوطني، سيطرة الوحدات التي يقودها آمر غرفة عمليات الجفرة العميد على المقرحي بمنطفة الجفرة وسط ليبيا على مقر وأسلحة كتيبة اقنيفيد.

وقال المسماري في تدونية على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "ان تلك الكتيبة لم تستجب للمساعي الحميدة لتسليم اسلحتها ومقراتها للغرفة وعليه تم اقتحامها بقوة السلاح وتمت العملية بنجاح وبدون اي خسائر في صفوف قواتنا"،حسبما ذكر اليوم الاثنين موقع "بوابة افريقيا " الليبي.

كان المتحدث الرسمي بإسم اللواء 12 مشاة " محمد لفيرس " التابع للجيش الليبي قد اعلن عن سيطرة قوات الجيش صباح أول أمس السبت على كامل مناطق ﺍﻟﺠﻔﺮﺓ وسط ليبيا بعد دحر ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية " والمعارضة التشادية وتكبيدها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

وأوضح المتحدث الرسمي، فى تصريح خاص لـ"بوابة افريقيا الاخبارية"، أن قوات الجيش الوطني تقوم بتمشيط كامل محيط قاعدة ﺍﻟﺠﻔﺮﺓ العسكرية التى كانت تحت سيطرة ما وصفهابـ الجماعات الإرهابية" متمثلة فى ﺴﺮﺍﻳﺎ دفاع بنغازي "الإرهابية" وفرارها أمام ضربات القوات المسلحة الليبية.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011،إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ،والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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