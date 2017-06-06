أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليها

11:43 م الإثنين 05 يونيو 2017

وزارة الخارجية القطرية

كتب - عبدالعظيم قنديل

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيان منذ قليل، حيث أعربت عن أسفها واستغرابها الشديد من قرار المملكة العربية ومصر والإمارات وعدة دول بقطع علاقاتها الدبلوماسية وإغلاق مجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية، زاعمة أن هذه الإجراءات غير مبررة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشار البيان إلى ان الإجراءات، التى اتخذتها الدول المذكورة سابقًا، غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث تتعرض دولة قطر إلى حملة "تحريضية" ونوايا مبيتة للاضرار بالدولة، الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا.

وبحسب البيان، أنه من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل، ولذلك فان الافتراءات، التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الأربع، تمثل سعيًا مكشوفًا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.

وأكدت وزارة الخارجية القطــرية أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر فى سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة وأن القطرية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، لافتًا إلى إن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة ... اضغط هنا

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية العمانى فى زيارة إلى قطر

    وزير الخارجية العمانى فى زيارة إلى قطر

    أخبار
  • هل تتأثر سوريا بقطع العلاقات السعودية القطرية؟

    هل تتأثر سوريا بقطع العلاقات السعودية القطرية؟

    أخبار
  • السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة حتى 11 مساءً

    السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة

    أخبار
  • خريطة تفاعلية| تعرف على الدول المقاطعة لقطر وأهم أسبابها

    خريطة تفاعلية| تعرف على الدول المقاطعة لقطر وأهم أسبابها

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • 3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

    3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهمهو وهي

  • مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

    مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرورأخبار

  • بعد قطع العلاقات بين البلدين .. ما مصير العمالة المصرية بقطر؟

    بعد قطع العلاقات بين البلدين .. ما مصير العمالة المصرية بقطر؟أخبار

  • الدولار يستقر في 8 بنوك ببداية أول تعاملات بعد قفزة الاحتياطي الأجنبي

    الدولار يستقر في 8 بنوك ببداية أول تعاملات بعد قفزة الاحتياطي الأجنبيأخبار

  • الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام

    الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العامفنون

  • "خلود وإيهاب".. حكاية زوجين فرقهما قطع العلاقات "المصرية القطرية"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد