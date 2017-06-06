الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليها
الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليها
11:43 م الإثنين 05 يونيو 2017
وزارة الخارجية القطرية
كتب - عبدالعظيم قنديل
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيان منذ قليل، حيث أعربت عن أسفها واستغرابها الشديد من قرار المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات وعدة دول بقطع علاقاتها الدبلوماسية وإغلاق مجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية، زاعمة أن هذه الإجراءات غير مبررة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأشار البيان إلى ان الإجراءات، التى اتخذتها الدول المذكورة سابقًا، غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث تتعرض دولة قطر إلى حملة "تحريضية" ونوايا مبيتة للاضرار بالدولة، الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا.
وبحسب البيان، أنه من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل، ولذلك فان الافتراءات، التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الأربع، تمثل سعيًا مكشوفًا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.
وأكدت وزارة الخارجية القطــرية أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر فى سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة وأن الحكومة القطرية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، لافتًا إلى إن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا.
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