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وزير الخارجية العمانى فى زيارة إلى قطر

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية العمانى فى زيارة إلى قطر

11:41 م الإثنين 05 يونيو 2017

وزير الخارجية العمانى فى زيارة إلى قطر

وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى

كتب - عبدالعظيم قنديل

كشفت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن وزير الخارجية العمانى، يوسف بن علوى، يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة، حيث قام الشيخ تميم باستقباله، اليوم الإثنين، حيث جرى أجرى مباحثات مشتركة.

وصل «يوسف بن علوي بن عبد الله»، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان، إلى الدوحة في زيارة غير معلنة مسبقا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: إن «الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، اجتمع اليوم الإثنين، مع بن علوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك».

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