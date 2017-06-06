وزير الخارجية العمانى فى زيارة إلى قطر

كتب - عبدالعظيم قنديل

كشفت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن وزير الخارجية العمانى، يوسف بن علوى، يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة، حيث قام الشيخ تميم باستقباله، اليوم الإثنين، حيث جرى أجرى مباحثات مشتركة.

وصل «يوسف بن علوي بن عبد الله»، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان، إلى الدوحة في زيارة غير معلنة مسبقا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: إن «الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، اجتمع اليوم الإثنين، مع بن علوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك».



مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة ... اضغط هنا