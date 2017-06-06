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وزير البيئة يطلق مبادرة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة يطلق مبادرة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية

11:36 م الإثنين 05 يونيو 2017

وزير البيئة يطلق مبادرة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية

كتبت- مادي غيث:
دشن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، مساء الاثنين، المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية في ، التي تأتي في إطار التوجه العالمي لتخفيض استهلاكها لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد وذلك بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة بالمركز الثقافي البيئي بالفسطاط بحضور عدد من المهتمين بالعمل البيئي في مصر وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمهندس احمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتورة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر، وتضمنت عرضا لإنجازات الوزارة في مجال التوعية والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للارتقاء بحالة البيئة.

وقال وزير البيئة إن حجم استهلاك المصريين يبلغ نحو ١٢ مليار شنطة بلاستيكية سنويا تشكل خطرًا صحياً وبيئياً واقتصادياً كبيرًا حيث تهدر المياه وتمثل مزيدا من الأعباء الاقتصادية للإنفاق على صيانة المجاري والمصارف المائية، وتهدد الاستثمارات السياحية كونها سببا رئيسيا في القضاء على الشعاب المرجانية.

وأشار فهمى إلى أنه سيتم إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية بالتنسيق مع الجهات الشريكة كسلاسل السوبر ماركات الكبرى والصيدليات وتجار التجزئة والنوادي الرياضية والاجتماعية وتشمل حملات إعلانية وتوعوية عامة وموجهة في أنحاء الجمهورية تستهدف المجتمع المصري على اختلاف فئاته.

وتهدف المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى تغيير أنماط الاستهلاك في التعامل مع الموارد.

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