تفاصيل مصرع طفلين إثر انهيار جزئي لعقار في العياط
تفاصيل مصرع طفلين إثر انهيار جزئي لعقار في العياط
11:28 م الإثنين 05 يونيو 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
لقي طفلان مصرعهما؛ إثر انهيار جزئي بعقار في مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الإثنين.
تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، فوجه باتنتقال رجال القطاع على الفور.
وكشفت معاينة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أن عقار مقام على مساحة 175 مترا، مكون من 3 طوابق، انهارت غرفة بالطابق الثالث مسقوفة بالخشب على الثاني والأرضي، مما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، وشقيقها 6 أعوام.
تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط المنزل بقيادة العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، ونائبه المقدم عادل الشاهد.
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