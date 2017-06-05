والدة القائم بالأعمال المصري في قطر تصل القاهرة
والدة القائم بالأعمال المصري في قطر تصل القاهرة
11:18 م الإثنين 05 يونيو 2017
كتب- طه عبيد:
وصلت مطار القاهرة الدرلي، مساء الاثنين، والدة المستشار الدكتور إيهاب عبدالحميد، القائم بالأعمال المصري لدى قطر على رحلة مصر للطيران القادمة من الدوحة، وذلك قبل ساعات من وقف الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة فجر الثلاثاء، تنفيذًا لقرار قطع العلاقات مع الدوحة.
وقالت مصادر أمنية، إن والدة القائم بالأعمال، وصلت على رحلة مصر للطيران رقم 936 ، القادمة من الدوحة، والتي تأخر وصولها 6 ساعات بسبب تداعيات قطع العلاقات، بينما تعود الطائرة الثانية لمصر للطيران برقم 1938 في الساعات الأولى من صباح غدٍ، قبل ساعات قليلة من وقف الرحلات بين القاهرة والدوحة.
ومن المقرر أن تعود البعثة الدبلوماسية المصرية، وأسرة القائم بالأعمال المصرى لدى قطر خلال الساعات القادمة.
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