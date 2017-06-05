أبهرت الجمهور بدورها في «لا تطفئ الشمس».. 7 معلومات لا تعرفها عن «الست بسيمة»

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ببساطة وتلقائية استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين بدور "بسيمة" في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وعلى الرغم من صغر مساحة دورها، إلا أنها لم تمر مرور الكرام على المشاهد، بل تركت بصمة بملامحها وأدائها المختلف.. هي الفنانة عارفة عبد الرسول التى نرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى:

1- من مواليد حي الحضرة بمدينة اﻹسكندرية.

2- رفضت أسرتها السفر بمفردها للقاهرة للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، الأمر الذي جعلها تلتحق بكلية الفنون الجميلة حتى تحمل لقب "فنانة" فقط بحسب قولها.

3- جاءت القاهرة منذ 11عامًا بعد زواج أبنائها، وكانت آنذاك تبلغ من العمر 52 عامًا، وانضمت لفرقة الورشة المسرحية عقب نزولها للقاهرة، ثم اتجهت للتدريب على الحكي والتمثيل في العديد من الدول العربية، منها الأردن وسوريا ولبنان.

4- قدمت أشهر عروضها الحكائية على اﻹطلاق في "حكايات بنت البقال" بالمشاركة مع زوجها الفنان مصطفى درويش، وهي حكايات مأخوذة عن حياتها الشخصية ولاقت نجاحًا كبيرًا.

5- بعد استقرارها في مصر، ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها كان مسلسل "أبواب الخوف"، والذي يعتبر البداية الحقيقية لها، وقدمت خلال أحداث المسلسل مشاهد علقت في ذهن الجمهور.

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6- شاركت كضيفة شرف في مسلسل "الخانكة" حيث قامت بدور إحدى السجينات، وفي الموسم الرمضاني الماضي شاركت في مسلسل "أفراح القبة" مجسدة دور شقيقة أحد الممثلين بالمسرح.

ويعتبر أدائها الدرامي والكوميدي الطبيعي في مسلسل "الميزان" من الأعمال التي ساهمت في شهرتها، وصارت وقتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

7- قدمت بعض الحلقات في البرنامج الكوميدي "أفلام كوم"، والذي يعتمد على إعادة تقديم بعض الأفلام القديمة بشكل ساخر.