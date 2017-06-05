محافظ الدقهلية: إغلاق 10 صيدليات لممارستها النشاط دون تعيين مدير

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، إغلاق 10 صيدليات إداريًّا لفتحها وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول وذلك بنطاق مراكز السنبلاوين وطلخا وأجا والمنزلة بالدقهلية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بنتائج المرور والتفتيش على الصيدليات بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية، والذي أوضح عدم التزام الصيدليات بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته، وطبقا للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2009، ولعدم التزامها بتعيين مدير مسئول، أو عدم وجود المدير المسئول بالصيدليات المذكورة أثناء فتحها وممارستها النشاط، حيث تقرر الإغلاق الإداري تأديبيًّا ولمدة شهر لحين إزالة الأسباب.

ووجه "الشعراوي" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وأكد على استمرار تلك الحملات بنطاق جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا للقانون وردع المخالفين.