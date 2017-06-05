منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: قطع العلاقات مع قطر ضربة للإرهاب والدول الداعمة له
منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: قطع العلاقات مع قطر ضربة للإرهاب والدول الداعمة له
10:50 م الإثنين 05 يونيو 2017
منظمة الشعوب والبرلمانات العربية
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، تأييدها الكامل لقرار قطع العلاقات المصرية مع قطر واستمرار حشد التأييد الدولي لهذا القرار والسعي نحو استكمال محاصرتها حتى ترضخ لإرادة المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب ومنع تمويله.
وأكد رئيس المنظمة عبد العزيز عبد الله - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم ، الاثنين، أن قطع العلاقات مع قطر بمثابة نقطة فارقة للمنطقة العربية، ويعد ضربة قاضية للإرهاب والدول الداعمة له، مشيرا إلى أن الدول العربية أعطت لقطر العديد من الفرص.
وأضاف عبد العزيز، أن عزلة قطر عن السعودية والإمارات ودول عربية أخرى سيكون له تأثير بالغ على حركة الاقتصاد القطري والتبادل التجاري؛ لما تتمتع به هذه الدول من ثقل اقتصادي لدى الشركات العالمية.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن، قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية في ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.
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