تعليق البدري على تصرفات «كوليبالي»

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رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق على الأحداث المُثارة حول الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الهارب مؤخرًا من صفوف القلعة الحمراء.

وعلق البدري، على ما يكتبه سليماني كوليبالي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلًا: «كوليبالي؟ ولا أعرف عنه حاجة.. خلاص سلمت ملفه لمجلس الإدارة».

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كان سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي «الهارب» قد أصدر بيانا مؤخرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيه عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وذكر خلاله أنه أجبر على تنفيذ أوامر الجهاز الفني، بالسجود كلما أحرز هدفًا وادعى أن عائلته المسيحية لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في مصر.