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اتحاد الكرة يعلن عن وقف التعامل مع القنوات الرياضية القطرية

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اتحاد الكرة يعلن عن وقف التعامل مع القنوات الرياضية القطرية اتحاد الكرة يعلن عن وقف التعامل مع القنوات الرياضية القطرية

التحرير

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أصدر اتحاد  الكرة المصري بيانًا عاجلًا بخصوص ما أعلنته بالإضافة إلى 6 دول (البحرين والسعودية والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف) صباح اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب «تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب»، بحسب ما صدر من بيانات رسمية.  

وجاء بيان اتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"كان الاتحاد المصري لكرة القدم وسيظل جزءا أصيلا من الحركة الوطنية، ملبيا على الدوام نداء الوطن، يقتدي في ذلك بقيادة بلاده الحكيمة ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح الذي لم يلن يوما في مواجهة الفاسدين أو العملاء والخونة.

وتابع "ولأن الاتحاد المصري لم يتخل يوما عن أداء دوره الوطني، ولم يتخلف يوما عن الوفاء بواجباته نحو بلده، فإنه في هذه اللحظات الفارقة، يعلن تأييده المطلق لما اتخذته القيادة السياسية من خطوات مدروسة طال انتظارها كثيرا، نحو كيان حاول مرارا وتكرارا النيل من وحدة شعبنا واستقرار بلادنا، ولم يستجب لنصيحة أو يردعه ضمير حي.

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وأضاف البيان: "تماشيا مع هذه الخطوات الوطنية فإن الاتحاد المصري لكرة القدم، يهيب بأسرة الكرة المصرية بأنديتها وكياناتها وجماهيرها الوفية وقف التعامل فورا مع القنوات الرياضية القطرية، بكل الصور التعاقدية أو التعامل مع برامجها أو التجاوب مع ما تعرضه شاشاتها، وذلك كتعبير رافض للسلوك القطري في التعامل مع قضايا الأمة من جهة، ومن جهة أخرى دعما وتأييدا للموقف الذي أعلنته القيادة السياسية.

واختتم: "إذ يهيب الاتحاد المصري بكل المنتسبين لأسرة كرة القدم المصرية أن يخطوا هذه الخطوة، فإنه يعلن ثقته أيضا بأن عشرات الملايين من جماهير الكرة المصرية لن تتوانى في الوقوف صفا واحدا خلف قيادتها السياسية، حفاظا على بلادنا من كل غادر أو خائن يحاول الاقتراب من أمنها وسلامتها.

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التحرير

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