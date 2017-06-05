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برلماني يطالب بتجميد عضوية قطر بالجامعة العربية

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برلماني يطالب بتجميد عضوية قطر بالجامعة العربية برلماني يطالب بتجميد عضوية قطر بالجامعة العربية

التحرير

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قال جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أسيوط، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل والبحرين والإمارات واليمن ومصر، مع قطر، جاء لدعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف عباس في بيان له، أن قرار قطع العلاقات مع الدوحة له تبعات إستراتيجية بداية من إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك منع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية تأكيدًا على مبدأ الحفاظ على أمن واستقرار تلك الدول من المخاطر الإرهابية المُحتملة.

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وأكد البرلماني، أن قطر الآن أصبحت في عزلة تامة عن الدول العربية، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لتجميد عضوية قطر في جامعة الدولة العربية.

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التحرير

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