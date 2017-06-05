«المحافظين»: مواقع التواصل الاجتماعي تفكك الشمل العائلي في رمضان

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قالت الدكتورة أمال حسين، وكيل لجنة شباب الإعلاميين بحزب المحافظين، إن من الظواهر الملفتة للنظر فى شهر رمضان الكريم هذه السنة هو طغيان وسائل التواصل الاجتماعى على ما اعتادت عليه الأسر المصرية فى السابق من زيارات ود وتجمعات أسرية، وحل محلها رسائل على الفيس بوك وتويتر وما شابه .

وأوضحت، وكيل لجنة شباب الإعلاميين، أن التأثير السلبى لهذه الظاهرة يمتد ليشمل الأسرة المصرية كاملة بمختلف أفرادها، وهو ما سيؤدى مستقبلا إلى زيادة التفكك في العائلات وافتقاد التواصل الأسري والعائلي، وإحداث خلل فى المجتمع المصرى المحافظ على تلك العادات النبيلة المتوارثة منذ القدم.

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وتابعت النائبة، بحسب بيان "أتمنى أن تعود مشاعر الود والزيارات العائلية مرة أخرى كما كانت من قبل وألا نكتفى برسائل التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة توعية كبيرة على التليفزيون بعرض سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى على الأسرة وتأثيراتها غير المرغوب فيها والتى تشتت الشمل العائلي".

وشددت، على، أن للدولة والأزهر دور كبير فى لفت نظر الأسر إلى أهمية الزيارات واللقاءات العائلية من خلال حملات توعوية تقوم بها بكافة الوسائل الإعلامية، لما لها من تأثيرات إيجابية للم شمل الأسرة حتى تختفى من مجتمعاتنا تلك الظواهر السلبية ونعود كما كنا فى السابق.