«المحافظين»: رمضان تحول إلى مأدبة درامية «هزلية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمود صلاح، رئيس لجنة شباب الإعلاميين بحزب المحافظين، إن شهر رمضان الكريم تحول إلى مأدبة درامية وتم إجبار المواطن المصرى على مشاهدة كما هائلا من المسلسلات غير الهادفة والتي لم ولن تفيد المواطن وإنما تفيد الشركات الراعية فهو مشروع ربحي يهدف إلى ضخ أموال فى الإعلانات مع عدم الالتفات إلى القيم والمبادئ الواجب أن يتم تقديمها خلال الشهر الفضيل.

وأوضح "صلاح"، أن برامج رمضان ومسلسلاته طغت على ما تعودنا عليه في السابق من برامج هادفة كانت تثري الشارع المصري وغابت البرامج الدينية التي تنشر قيم التسامح والتعايش وحلت محلها البرامج الساخرة وغير المجدية.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن يكون للبرلمان دورا بارزا في تشريع قوانين تنفذها الجهات المعنية بذلك، حتى تتغير ثقافة المواطن وتحل محلها المبادئ المصرية الأصيلة التي نشأنا عليها بعيدا عن كم المسلسلات الهزلية المليئة بالمناظر الخادشة للحياء إلى جانب كم الألفاظ التى يطلقونها فيها.

واختتم بيانه بالقول: "إن خريطة البرامج الإعلامية فى كافة القنوات اختلفت عن السابق واختفت بدورها القنوات المصرية نتيجة صراع شركات الإنتاج وفرض أسماء بعينها على المشاهدين".