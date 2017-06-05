استمرار عمليات توريد القمح للشون والصوامع بعدد من المحافظات

عواصم المحافظات - أ ش أ:

واصلت مديريات الزراعة والتموين بعدد من المحافظات، اليوم الاثنين، استلام الأقماح الموردة من المزارعين بالشون والصوامع المخصصة وفق المعايير التي حددتها وزارة التموين مع التأكيد على صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.

ففي محافظة قنا، صرح المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان بأنه تم توريد 147 ألفا و77 طنا و41 كجم من محصول القمح حتى اليوم، مشيرا إلى أن المحافظة بها 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا، بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و63 طنا لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.

وأضاف المحافظ أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراطا، لافتا إلى أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وفي محافظة الدقهلية، قام وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس محمد المنسي بالمرور على الشون والصوامع لمتابعة عملية توريد القمح لهذا العام.

وقال وكيل الوزارة إن الكمية التي تم توريدها من القمح حتى اليوم بلغت 240 ألف طن و358 كجم، وقد ارتفع معدل التوريد عن العام السابق حيث بلغت الكمية في نهاية موسم التوريد 205 آلاف، مشيرا إلى أن غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع لتلافي المعوقات أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وفي محافظة البحيرة، أكدت المحافظ المهندسة نادية عبده انتظام أعمال توريد القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من حصاد جميع الأراضي المنزرعة من القمح البالغ مساحتها 321 ألفا و138 فدانا، فيما بلغ إجمالي كمية القمح التي تم توريدها حتى اليوم 258 ألفا و569 طنا من القمح.​​