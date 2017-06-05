ننشر أسماء 63 إخوانيًا قضت ببرائتهم جنايات كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصد موقع "مصراوي" أسماء 65 إخوانيًا، بينهم 24 تلميذًا، كانت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الأولى)، قضت اليوم الإثنين ببرائتهم من التهم المنسوبة إليهم، في أحداث الطريق الدولي الساحلي خلال العام المنقضي 2016.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قضت برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامى شعيب، ببراءة 63 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان، بينهم 24 تلميذًا من التهم المنسوبة إليهم، على رأسها الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، والتظاهر ضد النظام، وقطع الطريق الدولي الساحلي، وغيرها من اتهامات.

المقضي ببرائتهم هم: محمد أحمد عبد الفتاح رمضان، وعبد الحميد محمد علي أبو درج، وأحمد علي عبد الخالق علي، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح مصطفى، والسيد محمد بدير محمد حمد، ومحمد محمود الصعيدي عبد اللطيف، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح رمضان درويش، وعلي عبد الخالق محمد حسن، وعلي محمود إبراهيم يس، وعمر طه أحمد محمود مصطفى.

وعبد الرحمن فتحي عبد الحميد رمضان، وعمر شكري المحمدي القشيش، وعمار عبد الرحيم إبراهيم شاهين، وعمر محمود إبراهيم ياسين، وعبد الرحمن سعد فتوح سعد، وأحمد إبراهيم عبد العظيم، ومحمد عبد السلام قطب إبراهيم، وعبد الرحمن حسن عبد الهادي، وأحمد محمد بدير الفقي، وعبد الرحمن علي الشرنوبي، وعمر عبد السلام قطب شاهين، وعبد الله إبراهيم عطية محمد الفقي، وأحمد ماجد عبد المنعم حمودة سليمان، ومحمد مصطفى عبد الفتاح عطيان.

أحمد محمد عبد الخالق عبد العال إبراهيم، وخالد عادل زكريا الزعويلي، وعبد الهادي حسن عبد الهادي، وحمدي خالد عبد الحي الدسوقي، ومحمد علي نوح علي، ورضا السيد عبد الرؤوف إبراهيم، ومحمد السيد حسن الكاشف، وخالد محمد عبد الغني السيد بقرة، ومحمود عبد الواحد محمود أحمد عوض النجار وشهرته (حسام)، وعمرو العتربي يوسف العتربي، ومحمد سمير محمد إبراهيم مبارك، وأحمد خالد أحمد يوسف، وإبراهيم أحمد السعيد الجنايني، وبلال محمد أسامة، وهادي علي عبد الخالق.

ويحيى مصطفى كامل على عفيفي، وأيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعي، ومحمد محمد علي عبده رضوان وشهرته (محمد الرشيدي)، وكريم فؤاد أحمد السعيد القمري، وأحمد سيف الإسلام مصطفى مصطفى كمون، ومحمد رضا عباس عبد التواب، وزيد محمد أحمد أحمد بدوي البنا، وإسلام محمد أبو الخير الشامي، وأحمد طارق أبو السعود النحراوي، ومحمد عبد اللطيف رزق عبد اللطيف عمار، وعلي يوسف علي الجداوي.

وعبد الله سالم فراج عبد المعطي عياد، ومحمد سعد السعيد إسماعيل البطاط، وباسم فؤاد عبد الوهاب الجداوي، وعلي سامي علي المرسي، ونور الدين محمود عبد الحميد محمود صالح، ومحمد منصور أحمد علي وفا، وفريد السيد عبد العاطي جاهين، وأحمد نجاح أحمد علي وفا، ومحمد الشحات إسماعيل أحمد، ومنتصر توفيق أحمد النجار، ورمضان عيد حسن إدريس، ومحمد أحمد محمد أبو حليمة، وأحمد وفا عبده حلة وشهرته (أحمد الحشاش).​