محافظ ومدير أمن مطروح يشهدان الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان

مرسى مطروح - أ ش أ:

شهد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد ومدير أمن المحافظة اللواء مختار السنباري اليوم الإثنين الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، بالخيمة الرمضانية بكورنيش مدينة مرسى مطروح بحضور السكرتير العام المساعد المهندس علاء عبد الشكور ، ورئيس مجلس العمد والمشايخ كريم بو خريطة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية و3 آلاف مواطن.

وأكد المحافظ - في كلمته خلال الاحتفال - أن إحياء ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة بكل ما تحمله من معاني عزيزة علي قلوبنا جميعا، تؤكد دائمًا أننا نستطيع أن نصنع النصر والمجد بإرادتنا وعزيمتنا خلف قيادتنا، وأن نضحي بكل نفيس وغال من أجل الوطن، داعيا الله أن يرحم شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ، ومقدما الشكر لقواتنا المسلحة الباسلة وللشرطة في حماية جبهتنا الداخلية والخارجية وتضحياتهم بكل نفيس وغالٍ من أجل الوطن.

وقال إن الجميع يحلم بمستقبل أفضل له ولأبنائه ولن يكون ذلك إلا من خلال العمل والبناء والتنمية، وتكاتفنا حول قيادتنا التي أخذت على عاتقها وحملت على أكتافها هم هذا الوطن والحفاظ عليه مع عملية التنمية في كافة ربوع مصر، مشيرًا إلى أن علينا أن ندرك ضرورة وعينا وإحساسنا بتلك المسئولية الملقاة على أعناقنا جميعاً كل فى مجال عمله من أجل تقدم هذا الوطن ورفعته والحفاظ عليه، وعلينا أن نستلهم تلك الروح الواحدة بوحدة الدم المصري مع الإيمان دائما بالنصر وتجاوز أي محنة وتخطي كل التحديات التي قد يمر بها الوطن.

وأضاف أن انتصار العاشر من رمضان بالرغم من الظروف الصعبة آنذاك يدل على أنه معجزة عسكرية يجب أن نرفع قبعاتنا جميعا إجلالاً لكل من شارك فيها، وأن يظل أسماء أبطالها محفورة دائماً فى ذاكرة أبناء الوطن ببطولاتهم وتضحياتهم ، داعيا الله أن يحفظ مصر أرضًا وشعبًا ويحقق دائما لها التقدم والازدهار تحت قيادة ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، ألقى مدير عام مديرية أوقاف المحافظة الشيخ محمد يونس كلمة أكد فيها أهمية هذه الذكرى في نفوس المصريين والتي تحيي روح النصر.​