برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لحصر المباني المخالفة الآيلة للسقوط

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تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بشأن حصر المبانى المخالفة خاصة الآيلة للسقوط لعدم تكرار كارثة عمارة الأزاريطة بالإسكندرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة اليوم الإثنين، أن وجود مبانى مخالفة لقواعد التنظيم العمرانى والبناء بدون تراخيص سبب الفساد بالمحليات، مشددة على ضرورة حصر عدد المبانى على مستوى الجمهورية لعدم تكرار كارثة مبنى الإسكندرية.

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وأكدت أنها ستطالب وزير التنمية المحلية بكشف حساب عن نتائج حصر المبانى والعمارات المخالفة والآيلة للسقوط.