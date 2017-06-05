فيديو| الجندي: استخدموا معجون الأسنان للتخلص من «رائحة القبور»

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قال الشيخ خالد الجندي، إن استخدام معجون الأسنان والسواك أثناء الصيام أمر جائز، مؤكدا أن استخدام معجون الأسنان أمر ممكن ويجب الاحتراس عند استخدامه حتى لا يدخل شيء إلى الجوف

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" :"عشان الناس تبقى ريحتها طيبة وهما بيكلموا بعض، بدل ما الواحد يركب المترو ويشم رائحة القبور".

وتابع: "العبادة قائمة على الطهارة والتطيب، ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لذلك هناك ضرورة لتتطيب رائحة الفم من خلال استخدام معجون الأسنان".