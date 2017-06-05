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بعد قطع العلاقات.. سفارة اليونان تتولى رعاية المصالح المصرية في قطر

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بعد قطع العلاقات.. سفارة اليونان تتولى رعاية المصالح المصرية في قطر بعد قطع العلاقات.. سفارة اليونان تتولى رعاية المصالح المصرية في قطر

التحرير

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صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، أبلغ نظيره اليوناني، أن تتطلع إلى قيام سفارة اليونان بالدوحة برعاية المصالح المصرية بدلاً من السفارة المصرية التي سيتم إغلاقها ليحل محلها قسم رعاية المصالح المصرية داخل سفارة اليونان.

وأوضح أبو زيد، في بيان صحفي، أن وزير خارجية اليونان أبدى خلال الاتصال ترحيبه الكامل بقيام سفارة اليونان في الدوحة بهذه المهمة، وسعادته بأن تتولى بلاده رعاية مصالح جمهورية مصر العربية في قطر.

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وكانت المصرية، قد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، تزامنا مع قيام والبحرين والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف، بالخطوة ذاتها.

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التحرير

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