نادية هنري: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قرار تأخر عامين

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قالت النائبة نادية هنرى، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر تأخر عامين ونفذته معنا السعودية والإمارات والبحرين، متمنية أن تلحق باقي الدول العربية بنا في تنفيذ قرار مماثل.

وأضافت نادية هنري، فى بيان لها، "أخيرا التعامل مع قطر بما تستحقه ولقد طالبنا منذ أكثر من عامين بقطع العلاقات معها بصفتها الدولة الأولى الراعية للإرهاب فى الوطن العربى وسياستها المعادية لمصر وثورة شعبها فى 30 يونيو 2013".

وأشارت نادية هنري، إلى أن قطر تجنى ثمار دعمها للإرهاب، والجماعات الإرهابية، لافتة إلى أنها اختارت طريقها بإصرارها على دعم الإرهاب.

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وتابعت: "ولقد قررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدويلة المارقة بعد خربت أكثر من دولة عربية، وبسبب دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية".

وتوقعت نادية هنري، أن يتم اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطر، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية التي تم اتخاذها من الممكن أن يتم تصعيدها.

وطالبت نائبات المصريين في الخارج وعضوات لجنة الشئون الخارجية، البدء في وضع خطة متابعة لوضع المصريين في قطر بعد الإجراءات الأخيرة خاصة أنهم بدأوا بالفعل بالحديث عن الخوف والقلق من تداعيات الموقف عليهم وعلى أوضاعهم هناك.

واختتمت نادية هنرى بيانها قائلة: "أتمنى متابعة تداعيات القرار على الشعب القطرى وأن نحافظ عليه حتي تفيق قيادته أو يتم عزله حفاظا علي الشعب"