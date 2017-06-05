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مدير أمن المنوفية يفاجئ الخدمات المكلفة بتأمين المنشآت في وقت الإفطار

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنوفية يفاجئ الخدمات المكلفة بتأمين المنشآت في وقت الإفطار

08:57 م الإثنين 05 يونيو 2017

مدير أمن المنوفية يفاجئ الخدمات المكلفة بتأمين المنشآت في وقت الإفطار

مديرية أمن المنوفية

شبين الكوم - أ ش أ:
أجرى مدير أمن المنوفية اللواء خالد أبو الفتوح، زيارة مفاجئة للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية الهامة والمصالح الحكومية المختلفة، خلال وقت الإفطار اليوم الاثنين؛ للتأكد من استعدادها التام.

واطلع مدير الأمن على الوجبات الرمضانية المقدمة للقوات المعينة بالخدمات في وقت الإفطار؛ للوقوف على مدى صلاحيتها وكفايتها، وتفقد كذلك الحالة الأمنية والمرورية بمدينة شبين الكوم وإدارة المرور.

كما تفقد مدير الأمن كنترول الثانوية العامة واطمأن على إجراءات التأمين، والتقى بالقوات المعينة، وأكد على ضرورة اليقظة التامة واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة والحيلولة دون حدوث ما قد يعكر صفو الطلبة وأولياء الأمور.

وشدد على ضرورة اليقظة التامة في تأمين كنيسة المطرانية بمدينة شبين الكوم وسبل الحماية لها واستعداد القوات لمواجهة أية ظروف طارئة في أي وقت وكيفية التصدي لها والتعامل معها.​

هذا المحتوى من

Asha

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