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«خالد مشهور» عن قطع العلاقات مع قطر: رد فعل مناسب

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«خالد مشهور» عن قطع العلاقات مع قطر: رد فعل مناسب «خالد مشهور» عن قطع العلاقات مع قطر: رد فعل مناسب

التحرير

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أكد النائب خالد مشهور، أن الدول العربية صبرت كثيرًا على تجاوزات الجانب القطري، إلا أن الأمر وصل إلى مداه وقد حان وقت الحساب، مشيرًا إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية يأتي كرد فعل مناسب عما تنتهجه قطر من محاولات تخريبية ودعم لجماعات إرهابية فى الداخل العربي.

وأوضح مشهور، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن قطر اعتادت منذ فترة طويلة على توفير ملاذ للإسلاميين المتطرفين والمعارضين السياسيين من مختلف أرجاء العالم العربى، لافتًا إلى أن القرضاوى المعروف بانتماءاته المتطرفة وتحريضه الصريح على الدولة المصرية، بالإضافة إلى احتضان وتمويل تنظيم أحرار الشام السورى الإرهابى والمدرج على قائمة الإرهاب فى العديد من الدول.

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وأضاف النائب، أن قرار قطع العلاقات سيكون له تأثيرات سلبية على الاستثمارات الأساسية القطرية سواء فى الداخل أو الخارج، لافتًا إلى أن البورصة القطرية بدأت معاملتها اليوم على تراجع أكبر من 8% قياسًا على أحجام التبادل التجارى بين الدوحة والدول العربية الـ6، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التى سوف تتأثر بشركاء تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول.

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التحرير

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