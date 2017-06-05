«حماة الوطن»: مستمرون في حشد التأييد الدولي لمحاصرة قطر

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قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن قطع العلاقات مع قطر بمثابة نقطة فارقة للمنطقة العربية، ويعد ضربة قاضية للإرهاب والدول الداعمة له.

وأشار إلى أن الدول العربية أعطت لدويلة قطر العديد من الفرص ولكنها أصرت على اتخاذ مسلكًا معاديًا للأمة العربية، وتعزز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

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وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في بيان اليوم، تأييده الكامل لهذه الخطوة واستمرار حشد التأييد الدولي لهذه الإجراءات والسعي نحو استكمال محاصرة هذه الدويلة حتى تنصاع لإرادة المجتمع الدولى فى محاربة الإرهاب ومحاصرته ومنع تمويلة.

وأوضح أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية كان خطابا واضحا ومحددا بدقة بشأن كيفية مكافحة الإرهاب وخاصة من يدعم ويمول ويدرب ويوفر له الغطاء السياسيى والمنبر الإعلامي.