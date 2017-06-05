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رئيس «خارجية البرلمان» يكشف الوضع الصحي للنائب علاء عبد المنعم

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رئيس «خارجية البرلمان» يكشف الوضع الصحي للنائب علاء عبد المنعم رئيس «خارجية البرلمان» يكشف الوضع الصحي للنائب علاء عبد المنعم

التحرير

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أكد النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن النائب علاء عبد المنعم، عضو  تكتل 25-30، والمتحدث السابق لائتلاف دعم ، في طريقه للشفاء، بعد إصابته بجلطة في المخ.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن حالة النائب علاء عبد المنعم مستقرة، وأنهم في انتظار تقرير الأطباء بشأن الحالة، ليتم تحديد الخطوات المقبلة فى طريقة العلاج للحالة.

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 وتابع: "عدد من النواب يحرصون على زيارة النائب بشكل مستمر منذ احتجازه بالمستشفى، من بينهم محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ومحمد على يوسف نائب رئيس الائتلاف".

واختتم تصريحاته قائلا: "الأمر سيكون مسأله وقت بإذن الله، ليعود عبد المنعم إلى البرلمان مرة أخرى يمارس دوره".

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التحرير

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