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«طاقة البرلمان»: قرار مقاطعة قطر خطوة لتصحيح المسار

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«طاقة البرلمان»: قرار مقاطعة قطر خطوة لتصحيح المسار «طاقة البرلمان»: قرار مقاطعة قطر خطوة لتصحيح المسار

التحرير

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أكد علاء سلام، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الدول العربية بمقاطعة قطر خطوة لتصحيح المسار في مواجهة الإرهاب الذي تدعمه قطر.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان صدر اليوم الاثنين، إلى أن القرار تأخر كثيرًا، إلا أن التأخير كان أملا في أن تعود قطر إلى رشدها وإلى أحضان الأمة العربية، مشيرًا إلى أن القرار بمثابة تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية التى تأويها قطر، وتقدم لها التمويل.

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وأوضح أن إغلاق المنافذ البحرية والجوية، يتسبب فى مشكلات اقتصادية كبيرة لقطر لن تستطيع تعويضها بعلاقاتها مع إيران وتركيا.

وطالب علاء سلام، باستمرار التحرك نحو الضغط على قطر ومعاقبتها من خلال تجميد عضويتها فى الجامعة العربية، وكذلك تقديم شكاوى ضد أميرها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إيواء ودعم الإرهابيين.

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التحرير

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