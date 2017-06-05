صور| بائع الزلابية المُسن بالأقصر: «بجيب مصاريف البيت وماشية بالستر»

التحرير

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طاولة صغيرة عليها بعض المعدات البسيطة، في مساحة لا تتعدى متر ونصف، بإحدى نواصي شوارع الأقصر، وضعها العم مصطفى منذ 12755 يومًا (حسب قوله) لكسب قوته، ما جعله أقدم وأشهر بائع لـ"لقمة القاضي" بالمحافظة.

يقول العم مصطفى عباس بدوي (76 سنة)، لـ"التحرير"، "طلعت على المعاش من 17 سنة، لكني أعمل في مهنة صنع "الزلابية" منذ 35 عامًا، من أجل كسب رزقي بعرق جبيني وبالحلال".

وأضاف، "أعمل هنا طوال أيام العام وليس في رمضان فقط، وماشية معايا بالستر والحمد لله، وأستطيع من خلال عملي التحصل على مصروفاتي أنا وزوجتي التي تساعدني بعمل العجينة في المنزل"، مشيرًا إلى أنهما يقطنان معًا بعد زواج ابنتهما الوحيدة.

وعن أكثر المواسم التي يكون فيها البيع، أكد أن "لقمة القاضي" يتهافت الأهالي على شرائها في الشتاء وشهر رمضان فقط، أما في أيام الصيف تكون حركة البيع ضعيفة جدًا، أما عن ساعات العمل اليومي، يقول عم مصطفى أنها بحسب النصيب، دون أن يُقدر لها توقيتًا محددًا.

وأوضح، صاحب الـ76 عامًا، أنه عمل في تلك المهنة من تلقاء نفسه دون أن يتوارثها من أحد، حتى صارت في الوقت الحالي مصدر رزقه الوحيد، الذي لا يستطيع الاستغناء عنه رغم تقدمه في السن، مشيرًا إلى أن جميع أهالي المنطقة يحبونه ويداومون على شراء "الزلابية" التي يصنعها، متمنيًا الستر والصحة من الله.

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وعن جمال لقمة القاضي التي يصنعها عم مصطفى، أشارت ربة منزل وإحدى زبائن الرجل العجوز، إلى أنها دائمًا تحرص على شراء الزلابية منه، لأن طعهما يختلف كثيرًا عن مذاق ما يصنع في المنزل.