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السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة حتى 11 مساءً

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مصراوي Masrawy

السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة حتى 11 مساءً

08:52 م الإثنين 05 يونيو 2017

السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة حتى 11 مساءً

سفارة بالدوحة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت سفارة مصر بالدوحة، أنه سيجري العمل بالقنصلية اليوم الاثنين، حتى الساعة ١١ مساء بالتوقيت المحلى لإنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة والعاجلة فقط وذلك في ضوء قرار المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفِي ضوء ورود العديد من الاستفسارات من المواطنين المصريين المقيمين في قطر.

وأضافت السفارة - على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أنه سيتم استئناف كافة المعاملات القنصلية للجالية المصرية اعتبارا من الغد الثلاثاء في مواعيد العمل الرسمية من الساعة ١٠ صباحا وحتى ١٢:٣٠ ظهرا على ان يتم تسليم المعاملات من الساعة 1.30 إلى 2.30 ظهرا في اليوم التالي.

وأخطرت السفارة المواطنين المصريين المقيمين بقطر بإنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار بعثة لرعاية المصالح لتقديم كافة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

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