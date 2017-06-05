السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة حتى 11 مساءً
السفارة المصرية بالدوحة: إنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة حتى 11 مساءً
08:52 م الإثنين 05 يونيو 2017
سفارة مصر بالدوحة
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت سفارة مصر بالدوحة، أنه سيجري العمل بالقنصلية اليوم الاثنين، حتى الساعة ١١ مساء بالتوقيت المحلى لإنهاء المعاملات القنصلية للحالات الطارئة والعاجلة فقط وذلك في ضوء قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفِي ضوء ورود العديد من الاستفسارات من المواطنين المصريين المقيمين في قطر.
وأضافت السفارة - على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أنه سيتم استئناف كافة المعاملات القنصلية للجالية المصرية اعتبارا من الغد الثلاثاء في مواعيد العمل الرسمية من الساعة ١٠ صباحا وحتى ١٢:٣٠ ظهرا على ان يتم تسليم المعاملات من الساعة 1.30 إلى 2.30 ظهرا في اليوم التالي.
وأخطرت السفارة المواطنين المصريين المقيمين بقطر بإنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار بعثة لرعاية المصالح لتقديم كافة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية المصرية.
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