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​اليونان تمثل مصر دبلوماسيا في قطر بعد قطع العلاقات

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مصراوي Masrawy

​اليونان تمثل دبلوماسيا في قطر بعد قطع العلاقات

08:46 م الإثنين 05 يونيو 2017

​اليونان تمثل مصر دبلوماسيا في قطر بعد قطع العلاقات

سامح شكري

أ ف ب

وافقت اليونان، الاثنين، على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا في قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفق ما اورد بيان للخارجية اليونانية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية اليونانية: "خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المصري سامح شكري، طلب الاخير ان تتولى السفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر، البلد الصديق، في قطر".

وفي ضوء "العلاقات الودية التقليدية بين اليونان والعالم العربي"، رد كوتزياس "ايجابا على هذا الطلب من نظيره المصري".

وخلص البيان إلى أن "اليونان مستعدة للمساهمة باي وسيلة من أجل حسن التعاون والاستقرار الاقليمي".

وأعلنت مصر الاثنين تعليق الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من الثلاثاء بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الامارة الغنية بالغاز على خلفية اتهامها بدعم "الارهاب".

وتضم قطر جالية مصرية كبيرة.

وتقيم اليونان العضو في الاتحاد الاوروبي علاقات تقليدية ودية مع كل الدول العربية.

هذا المحتوى من

AFP

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