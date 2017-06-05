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السفارة الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية جديدة في مصر

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مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية جديدة في

08:05 م الإثنين 05 يونيو 2017

السفارة الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية جديدة في مصر

كتب - سامي مجدي:

حظرت الخارجية الأمريكية على الدبلوماسيين الأمريكيين في مصر زيارة الأماكن الدينية خارج العاصمة المصرية في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية المميتة في الفترة الأخيرة التي استهدفت المسيحيين.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاثنين في بيان على موقعها الإلكتروني إنه من الممكن حدوث المزيد من الهجمات، وحثت الأمريكيين الذين يعيشون في مصر أو المسافرين إليها على القيام "بخطوات حذرة" لتعزيز أمنهم.

أضافت أن الحظر المفروض على سفر موظفي الأمريكية إلى المواقع الدينية خارج "القاهرة الكبرى" سيبقى قائما حتى إشعار آخر. 

يأتي التحذير الأمريكي بعد أيام من هجوم مسلح على حافلات تقل مسيحيين كانوا في طرقيهم إلى دير صموئيل المعترف في صحراء المنيا ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات.

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته هن الهجوم الذي ردت عليه الحكومة بغارات جوية مكثفة على معسكرات في ليبيا قالت إن العناصر الإرهابية تتلقى تدريبات فيها على شن هجمات داخل البلاد.

وفي أبريل الماضي استهدف التنظيم المتطرف كنيستين في طنطا والإسكندرية وقبلها كنيسة البطرسية المتاخمة للكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة. قتل في تلك الأحداث أكثر من 100 شخص وأصيب عشرات اخرين.

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