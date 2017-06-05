الرئيس التركي يستخدم الدبلوماسية الهاتفية لحل أزمة قطر
الرئيس التركي يستخدم الدبلوماسية الهاتفية لحل أزمة قطر
08:27 م الإثنين 05 يونيو 2017
رجب طيب اردوغان
انقرة - (د ب ا):
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب اردوغان يجري اتصالات هاتفية ثنائية مع الدول الخليجية لتخفيف ازمة دبلوماسية قطر.
وأضاف "إن رئيسنا، وهو أيضا رئيس منظمة التعاون الإسلامى، شارك بنشاط فى عملية حل المشكلة من خلال اجراء اتصالات هاتفية ثنائية مع عدد من رؤساء الدول وبعض الاسلام وبعض الدول الغربية الدول "،بحسب وكالة أنباء الاناضول الرسمية .
وأضاف قورتولموش، بعد اجتماع للحكومة فى العاصمة، "كتركيا سنضطلع بكل مسؤوليات من جانبنا".
وفى بيان مكتوب من الرئاسة التركية قال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالين ان انقرة قبلت قرار العقوبات ضد قطر مع الأسى، مؤكدة على انه يتعين حل المشكلة من خلال الحوار.
وقال قالين "ان العلاقات بين دول المنطقة يجب ان تقيم على اساس الوحدة وليس الأخبار التى لا اساس لها"،مضيفا"كتركيا، نحن مستعدون للقيام بدورنا".
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش قد أعرب اليوم، عن أسفه للخلاف الدبلوماسي بين خمس دول عربية وقطر، وقال إن أنقرة تتطلع إلى حل سياسي للخلاف.
كانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات واليمن قد قطعت علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين، متهمة الدوحة بماتصفه بدعم"الإرهاب" والتدخل في شؤونها .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الخطوط الجوية القطرية تلجأ إلى الصومال بعد قطع العلاقات مع دول عربية
-
الجيش الأمريكي: لا خطط لتغيير وضعنا في قطر
-
السفيرة الأمريكية لدى قطر تُعيد نشر تغريدات مؤيّدة للدوحة
-
موريشيوس تقطع علاقاتها مع قطر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
حكاية مصري على آخر رحلات الطيران بين القاهرة والدوحةأخبار
-
الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العامفنون
-
أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميمأخبار
-
موقع إسرائيلي يكشف "كلمة السر" في قطع العلاقات مع قطرأخبار
-
سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقاتأخبار
-
قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعوديةأخبار