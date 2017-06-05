الرئيس التركي يستخدم الدبلوماسية الهاتفية لحل أزمة قطر

انقرة - (د ب ا):

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب اردوغان يجري اتصالات هاتفية ثنائية مع الدول الخليجية لتخفيف ازمة دبلوماسية قطر.

وأضاف "إن رئيسنا، وهو أيضا رئيس منظمة التعاون الإسلامى، شارك بنشاط فى عملية حل المشكلة من خلال اجراء اتصالات هاتفية ثنائية مع عدد من رؤساء الدول وبعض الاسلام وبعض الدول الغربية الدول "،بحسب وكالة أنباء الاناضول الرسمية .

وأضاف قورتولموش، بعد اجتماع للحكومة فى العاصمة، "كتركيا سنضطلع بكل مسؤوليات من جانبنا".

وفى بيان مكتوب من الرئاسة التركية قال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالين ان انقرة قبلت قرار العقوبات ضد قطر مع الأسى، مؤكدة على انه يتعين حل المشكلة من خلال الحوار.

وقال قالين "ان العلاقات بين دول المنطقة يجب ان تقيم على اساس الوحدة وليس الأخبار التى لا اساس لها"،مضيفا"كتركيا، نحن مستعدون للقيام بدورنا".

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش قد أعرب اليوم، عن أسفه للخلاف الدبلوماسي بين خمس دول عربية وقطر، وقال إن أنقرة تتطلع إلى حل سياسي للخلاف.

كانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات واليمن قد قطعت علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين، متهمة الدوحة بماتصفه بدعم"الإرهاب" والتدخل في شؤونها .