"أبو ستيت": الطلاب القطريون في الجامعات الخاصة مستمرون في دراستهم

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عزالدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الاثنين، أن هناك 30 طالبًا من الوفدين القطريين يدرسون بالجامعات الخاصة بمصر.

وأضاف "أبو ستيت" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هؤلاء الطلاب التحقوا بعدد من الكليات في تخصصات مختلفة، منهم 25 طالب وطالبة في تخصصات إدارة الأعمال والتسويق، و3 طلاب يدرسون بكليات الطب، وطالب بكلية الأسنان وآخر بكلية الصيدلة.

جاء ذلك تعليقا على قطع مصر و6 دول على رأسها السعودية والإمارات، اليوم الإثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأوضح "أبو ستيت"، أن الطلاب القطريين مستمرون في دراستهم في مصر دون اتخاذ أي قرارات تخص عدم استكمال دراستهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".