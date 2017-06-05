كوليبالي مهاجمًا معلول وأجايي: هل نسيتم ما قلتموه عن الأهلي؟

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هاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، زميليه في الفريق علي معلول وجونيور أجايي، قائلا أنه يكره التظاهر والتلون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، سائلا الثنائي، هل نسيتم الأشياء السيئة التي ذكرتموها عن الأهلي؟

حيث قال كوليبالي في تغريدة أولى عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنا أكره الناس الذين يتظاهرون على تويتر".

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وقال في تغريدة أخرى موجها حديثه لـ معلول وأجايي: "هل نسيتم الأشياء السيئة التي ذكرتموها عن الأهلي؟ وكيف كنتم تشتكون من المعاملة التي تعاملون بها؟".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن ملاحقته للاعب دوليا وتقديم شكوى رسمية ضده للإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد هروبه إلى لندن خلال الشهر الماضي.