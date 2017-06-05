الأهلي يرفع عرضه لضم أزارو والحسم خلال ساعات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفع النادي الأهلي عرضه المالي لضم وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي، من 750 ألف دولار، إلى مليون دولار، وطلب من نادي الدفاع الجديدي إبداء مرونة في المفاوضات.

من جانبه فإن الدفاع الجديدي ما زال متمسك بمليون ونصف مليون دولار لبيع اللاعب، خاصة في ظل إبداء نادي مونبيليه الفرنسي اهتمام بضم أزارو مستغلا اتفاقية ترتكز بينه وبين النادي المغربي.

إلا أن ما يقوي موقف الأهلي هو أن أزارو أعلن بشكل نهائي تمسكه بالإنتقال إلى القلعة الحمراء ورغبة مؤكدة في الإنضمام إلى صفوفه.

شاهد أيضا

يأتي هذا في الوقت الذي يبدي فيه محمود طاهر رئيس الأهلي رغبة كبيرة في حسم صفقة أزارو قبل مباراة المغرب والكاميرون الودية، بعد علمه أن هناك مندوبين لأندية أوربية او فرنسية تحديدا ستكون متواجدة في ملعب المباراة لمتابعة أزارو الذي تألق بشكل لافت للنظر في مباراة المغرب وهولندا.

كما ينوي الأهلي في حالة إصرار الدفاع الحسني الجديدي علي المليون ونصف أن يضع سعر نهائي الصفقة بمليون و250 الف دولار لحسم ضم اللاعب.