إحباط تهريب هواتف محمولة وخصلات شعر طبيعي بـ 750 ألف جنيه بمطار القاهرة
إحباط تهريب هواتف محمولة وخصلات شعر طبيعي بـ 750 ألف جنيه بمطار القاهرة
07:41 م الإثنين 05 يونيو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة جمال عبد الحميد، محاولتي تهريب كمية من الهواتف المحمولة وخصلات الشعر الطبيعي، للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم /الاثنين/ - إن مأمور اللجنة الجمركية رمضان بركات اشتبه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 371 خصلة شعر طبيعي ألوان مختلفة مخبأة بين طيات ملابسه، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت نصف مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن مأمور تفتيش الركاب محمود سعيد اشتبه في راكب مصري قادم من دبي، وبتفتيشه تم العثور على 26 جهاز آيفون 6 بقيمة 250 ألف جنيه.
وقرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط .
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