إخلاء سبيل الإعلامي محمد الغيطي بكفالة خمسة آلاف جنيه

القاهرة- ( أ ش أ)

قال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المستشار رامي جبة رئيس نيابة استئناف القاهرة قرر إخلاء سبيل الإعلامي محمد الغيطي من سراي النيابة بضمان مالي خمسة آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للغيطي تهمة التأثير في الرأي العام وجهات التحقيق في قضية اتهام المستشار حسام شكري بقتل الشاب مؤمن سعد أغا، على خلفية حلقة تناول فيها الغيطي القضية مستخدما عبارات تمثل جريمة وفق المادة ١٨٧ من قانون العقوبات.

وردًا على الأسئلة والاتهامات التي وجهها جبة، قال الغيطي إنه لم يقصد التأثير مع أو ضد المتهم سواء على جهات التحقيق أو غيرها، موضحًا أن انفعالاته وما صدر عنه من ألفاظ وعبارات ناتجة عن تأثره بالضرر الواقع على أسرة المجني عليه، خاصة بعد المداخلة التي أجراها شقيقه وأن كل لفظ صدر عنه يقصد به السلوك المؤدي لارتكاب الجريمة.

وكان المستشار شريف شكري الرئيس بمحكمة الاستئناف شقيق المتهم قد تقدم ببلاغ ضد الغيطي يتهمه بالتأثير على التحقيقات.

حضر عن النقابة أيمن عبدالمجيد عضو المجلس وسيد أبوزيد المستشار القانوني.