أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«تيليجراف»: ليفربول يفوز بسباق ضم فان ديك

Google+ Print
«تيليجراف»: ليفربول يفوز بسباق ضم فان ديك «تيليجراف»: ليفربول يفوز بسباق ضم فان ديك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، عن أن نادي ليفربول قد فاز بسباق التوقيع مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ساوثهامبتون، مقابل 60 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن فان ديك فضّل الانضمام إلى ليفربول على مانشستر سيتي، تشيلسي وآرسنال، بعد أن أشار اللاعب برغبته في الانضمام للريدز، وأنه وقع معهم عقدا يمتد لخمسة مواسم، براتب يصل إلى 200 ألف إسترليني.

شاهد أيضا

وتابعت الصحيفة أن تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم سهل من إتمام صفقة فان ديك، حيث حل الفريق رابعا في ترتيب جدول الدوري خلف تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي.

المدافع الهولندي صاحب الـ25 عام، لعب لفريق جرونينجن الهولندي ثم سيلتيك الإسكتلندي، قبل أن ينضم لساوثهامبتون عام 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا