«تيليجراف»: ليفربول يفوز بسباق ضم فان ديك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، عن أن نادي ليفربول قد فاز بسباق التوقيع مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ساوثهامبتون، مقابل 60 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن فان ديك فضّل الانضمام إلى ليفربول على مانشستر سيتي، تشيلسي وآرسنال، بعد أن أشار اللاعب برغبته في الانضمام للريدز، وأنه وقع معهم عقدا يمتد لخمسة مواسم، براتب يصل إلى 200 ألف إسترليني.

شاهد أيضا

وتابعت الصحيفة أن تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم سهل من إتمام صفقة فان ديك، حيث حل الفريق رابعا في ترتيب جدول الدوري خلف تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي.

المدافع الهولندي صاحب الـ25 عام، لعب لفريق جرونينجن الهولندي ثم سيلتيك الإسكتلندي، قبل أن ينضم لساوثهامبتون عام 2015.