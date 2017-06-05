"اقتصادية قناة السويس": السفن القطرية ستعبر المجرى الملاحي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت هند لطفي، المسئول الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين: "إن حركة الملاحة تعمل بشكل طبيعي وتسمح بمرور السفن القطرية، وذلك طبقًا للاتفاقية القسطنطينية، والتي تنص على عبور كل السفن المجرى الملاحي بالقناة.

وأشارت "هند"، في تصريحات صحفية، إلى أن القناة تعدّ قناة دولية وتسمح بمرور وتراكى كل السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد، ولا تمنع السفن إلا في 4 حالات هي: الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحًا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والإتجار في البشر، وذلك طبقا للاتفاقية القسطنطينية.

وأكدت المسئولة الإعلامية، أنه لا يوجد أي إجراءات أسوة بالمنافذ البرية أو المنافذ البحرية الأخرى، مشددة على أن الموانئ لم تتلق أي إخطار بوقف التعاملات مع السفن القطرية العابرة بالمجرى الملاحي أو التي تتراكى بمينائي شرق وغرب بورسعيد.

وقال وزارة الخارجية في البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك: "تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصًا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية، للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".