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رئيس الوزراء: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على استيرادنا للغاز

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على استيرادنا للغاز

06:55 م الإثنين 05 يونيو 2017

رئيس الوزراء: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على استيرادنا للغاز

شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الدعم يتأثر بعدة عناصر، منها سعر الصرف والأسعار العالمية، والإنتاج المحلي مقابل ما نستورده من الخارج.

جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم فور مغادرته مقر مجلس الوزراء، ردا على زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة للكهرباء والبترول.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة تبلغ قيمتها 330 مليار جنيه، لكل أنواع الدعم المقدمة بما في ذلك دعم السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن تعمل على ترشيد الدعم لتوفير التمويل اللازم للتعليم والصحة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتلعق باستيراد الغاز من الخارج ومدى تأثره بقطع العلاقات مع قطر، أشار رئيس الوزراء إلى أن تستور الغاز من السوق العالم ولا علاقة بقطع العلاقة مع قطر واستيراد الغاز.

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