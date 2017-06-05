رئيس الوزراء: نتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة أحوال المصريين العاملين في الدوحة.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء فور مغادرته، أن قطر لها بعض الاستثمارات ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية.

كانت مصر و6 دول أخرى، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين قرروا، اليوم الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي. وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت الإمارات "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية" بحسب الوكالة الرسمية (وام). كما قالت الحكومة اليمنية في بيان إن "ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".

ردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".