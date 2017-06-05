أخبار عاجلة

طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
العرابي: ينفي التوجه إلي «الجنائية الدولية» لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يسلم المحرصاوي قرار تعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يسلم المحرصاوي قرار تعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر

06:25 م الإثنين 05 يونيو 2017

شيخ الأزهر يسلم المحرصاوي قرار تعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

سلم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الاثنين، الدكتور محمد المحرصاوي قرار تعيينه رسميًّا رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

وأصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا اليوم الإثنين، بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسًا لجامعة الأزهر، بتفويضٍ من رئيس الجمهورية، وبناءً على اختيار الإمام الأكبر.

وطالب شيخ الأزهر، المحرصاوي ببذل مزيد من الجهد للنُّهوض بجامعة الأزهر على كل المستويات، والاهتمام بالتأهيل العلمي والفكري للطلاب ليكونوا خير سفراء للأزهر داخل وخارجها، وترسيخ الوازع الوطني والانتماء الأزهري لديهم .

ووجه الطيب، رئيس جامعة الأزهر بضرورة العمل على تحسين أوضاع هيئة التدريس والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة، والحفاظ على التقاليد الأزهرية والمنهج الأزهري الوسطي القويم .

من جانبه، تقدم الدكتور المحرصاوي بالشكر للإمام الأكبر على هذا التكليف والثقة، متعهدًا ببذل قصارى جهده للارتقاء بالعملية التعليمية والتأهيل العلمي للطلاب، بالتعاون مع نواب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على كل المستويات

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين

    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين "المحرصاوي" رئيسًا لجامعة الأزهر لمدة

    أخبار
  • شيخ الأزهر وكبار العلماء في عزاء الدكتور محمد الراوي

    شيخ الأزهر وكبار العلماء في عزاء الدكتور محمد الراوي

    أخبار
  • بعد وقف الإعلان.. كم تبلغ أموال الزكاة وأين تصرف ؟

    بعد وقف الإعلان.. كم تبلغ أموال الزكاة وأين تصرف ؟

    أخبار
  • خطيب الأزهر:

    خطيب الأزهر: "بعض الفضائيات تذيع إعلانات هابطة ومسلسلات تنشر الفساد"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقات

    سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقاتأخبار

  • الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام

    الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العامفنون

  • أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميم

    أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميمأخبار

  • بالصور..رهبان دير الريان يسلمون الأمن مشتبها به مختبئ بمنطقة صحراوية قريبة للدير

    بالصور..رهبان دير الريان يسلمون الأمن مشتبها به مختبئ بمنطقة صحراويةأخبار

  • مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيل

    مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيلأخبار

  • مصر تقطع العلاقات مع قطر

    مصر تقطع العلاقات مع قطرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا