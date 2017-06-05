شيخ الأزهر يسلم المحرصاوي قرار تعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

سلم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الاثنين، الدكتور محمد المحرصاوي قرار تعيينه رسميًّا رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

وأصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا اليوم الإثنين، بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسًا لجامعة الأزهر، بتفويضٍ من رئيس الجمهورية، وبناءً على اختيار الإمام الأكبر.

وطالب شيخ الأزهر، المحرصاوي ببذل مزيد من الجهد للنُّهوض بجامعة الأزهر على كل المستويات، والاهتمام بالتأهيل العلمي والفكري للطلاب ليكونوا خير سفراء للأزهر داخل مصر وخارجها، وترسيخ الوازع الوطني والانتماء الأزهري لديهم .

ووجه الطيب، رئيس جامعة الأزهر بضرورة العمل على تحسين أوضاع هيئة التدريس والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة، والحفاظ على التقاليد الأزهرية والمنهج الأزهري الوسطي القويم .

من جانبه، تقدم الدكتور المحرصاوي بالشكر للإمام الأكبر على هذا التكليف والثقة، متعهدًا ببذل قصارى جهده للارتقاء بالعملية التعليمية والتأهيل العلمي للطلاب، بالتعاون مع نواب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على كل المستويات