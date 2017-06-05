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بالصور.. جنايات كفر الشيخ تقضى ببراءة 63 متهمًا في أحداث الطريق الدولي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جنايات كفر الشيخ تقضى ببراءة 63 متهمًا في أحداث الطريق الدولي

06:30 م الإثنين 05 يونيو 2017

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كفر اشيخ - إسلام عمار:
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، اليوم الاثنين، ببراءة 63 متهمًا، من أنصار جماعة الإخوان، بينهم 24 تلميذًا، من التهم المنسوبة إليهم، على رأسها التحريض على العنف، والتظاهر ضد النظام، وقطع الطريق الدولي الساحلي، وغيرها من اتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، وذلك في القضية رقم 13998 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة البرلس، المقيدة برقم 1741 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ.

كانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، ألقت القبض على هؤلاء المتهمين، على خلفية تنظيمهم تظاهرة على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس، في العام 2016، ضد النظام، وتحريضهم على العنف ضد مؤسسات الدولة، وقطعهم الطريق الدولي، وبحوزتهم شماريخ وألعاب نارية، ومنشورات تحرض على العنف، والتظاهر ضد النظام، والجيش، والشرطة.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهمين الـ 63 انضموا بتاريخ 11/3/2016، إلى جماعة الإخوان، وتعطيل أحكام الدستور، والقانون، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتنفيذ أعمال عدائية لإشاعة الفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر.

 

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