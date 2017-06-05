ضبط شخص بمطار الأقصر حاول تهريب 800 ألف حنيه إلى الدوحة

الأقصر – محمد محروس:

أحبط رجال الجمارك بمطار الأقصر الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري بحوزة راكب متجه إلى مطار الدوحة بدولة قطر، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كان الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، تلقى إخطارًا من أحمد عطيتو مدير إدارة الجمارك بالأقصر، يفيد بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة الخطوط القطرية رقم 1322 المتجهة إلى الدوحة، وبناء على إخبارية مشتركة من جمارك مطار الأقصر وشرطة ميناء الأقصر، جرى تشكيل لجنة من جابر رمضان والحسين علي عبد الله وخالد فؤاد، مأموري الجمارك لتفتيش أمتعة الراكب "أ. ص. ع"، حيث تبين إخفاؤه لمبلغ 800 ألف جنيه داخل طيات الملابس وبجيوب سحرية بقاع الحقيبة.

وقرر عبد المالك عبد الراضي محمود، مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.