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وفاة لاعب نيوكاسل السابق بسبب أزمة قلبية حادة

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وفاة لاعب نيوكاسل السابق بسبب أزمة قلبية حادة وفاة لاعب نيوكاسل السابق بسبب أزمة قلبية حادة

التحرير

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أعلنت صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الاثنين، وفاة اللاعب الإيفواري شيخ إسماعيل تيوتيه، لاعب نيوكاسل يونايتد السابق، وبكين بي جي الصيني الحالي، بعد أزمة قلبية حادة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ30 عام، سقط خلال التدريب وتم نقله للمستشفى، ولكنه توفى بعد مروره بأزمة قلبية حادة.

وكان تيوتيه قد خاض مع منتخب بلاده مونديالي 2010 و2014، وقد بدأ مسيرته الاحترافية مع أندرلخت البلجيكي، ومنه انتقل إلى هولندا حيث لعب مع رودا وتوينتي ثم انضم إلى نيوكاسل الإنجليزي صيف 2010، ثم انتقل في فبراير الماضي إلى الصين.

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ولم يشارك تيوتيه مع نيوكاسل خلال الموسم الماضي، الذي يدربه الإسباني رافائيل بينيتيز، سوى لـ16 دقيقة رغم أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال أول أربعة مواسم معه.

تيوتيه

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التحرير

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