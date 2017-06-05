«هازارد» يغيب عن الملاعب 3 أشهر للإصابة

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ذكرت صحيفة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي، قد أصيب بشرخ في كاحل القدم أثناء تدريباته اليوم مع منتخب بلاده.

وقالت الصحيفة أن طبيب المنتخب البلجيكي قد أكد مغادرة اللاعب لمعسكر منتخب بلاده، وعودته إلى لندن لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته بشرخ في كاحل القدم قد يغيب على إثره مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

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وبتلك الإصابة سيغيب هازارد عن لقاءات منتخب بلاده القادمة، حيث يستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة نظيره التشيكي اليوم الاثنين، قبل أن يواجه منتخب استونيا يوم 9 يونيو الحالي في تصفيات كأس العالم 2018.