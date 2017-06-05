"سياحة البرلمان": قرار قطع العلاقات مع قطر يحمي الأمن القومى والعربى

كتب- أحمد علي:

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرار مصر وست دول أخرى، على رأسهم السعودية والإمارات والبحرين، بقطع العلاقات البلوماسية مع قطر، جاء لحماية الأمن القومى والعربى من الإرهاب.

وأشارت"مصطفى" في بيان صحفي، الإثنين، إلى أن هذا القرار يمثل صفعة على وجه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، مطالبة جميع الدول العربية:"باتخاذ قرارات مماثلة، لفرض العزلة على قطر ونظامها الإرهابى بعد ثبوت ضلوعه فى تشجيع وتمويل الإرهاب والإرهابيين".

كانت مصر و6 دول أخرى، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين قرروا، اليوم الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت الإمارات "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية" بحسب الوكالة الرسمية (وام).

كما قالت الحكومة اليمنية في بيان إن "ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".

ردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".